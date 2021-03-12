

Выдворенный из Польши российский дипломат не соблюдал правила карантина

12.03.2021 16:36





Российский дипломат Игорь Явепков, которого в феврале власти Польши объявили персоной нон-грата и выдворили из страны, «…был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей» - заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает польское интернет-издание RMF-24.



Другое польской издание TVP Info 21 января у дипломата и его дочери был зафиксирован положительный результат по тесту на COVID-19, а тремя днями ранее у дочери так же была подтверждена инфекция SARS-CoV-2.



По заявлению Жарина, до принятия решения властями Польши о выдворении Явепкова из страны, российский консул пренебрегал правилами карантина и «предпринял ряд действий и мероприятий, создающих дополнительную эпидемическую угрозу в Польше». В частности, Явепкова видели 23 января на демонстрации в Познани в защиту Алексея Навального, где он с помощью камеры фиксировал активных людей и входил сними в непосредственный контакт, тем самым ставя их здоровье под опасностью заражения вирусом COVID-19.



«Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим Covid-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних. Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать», - заявил Жарын. По его оценке, действия российского дипломата следует расценивать как «безответственные и опасные».



Напомним, что такие безответственные действия со стороны представителей российского дипкорпуса не являются единичными случаями. В частности, в январе Албания, после неоднократных официальных предупреждений, выслала российского дипломата за несоблюдение правил карантина и противодействия эпидемии Covid-19.



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