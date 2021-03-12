

Кристиан Даниельсон встретился с представителями неправительственной организации ISFED

12.03.2021 16:51





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, встретился с представителями неправительственной организации.



Как заявила исполнительный директор ISFED Нино Долидзе после встречи, представители ЕС выслушали от представителей НПО мнения, важные для вывода страны из кризиса.



«Мы представили свое видение Кристиану Даниельсону. Я ожидаю, что в результате такого участия ЕС обе стороны наших политиков решат, что переговоры должны состояться, достигнут консенсуса и будет решение о том, как страна должна выйти из кризиса. Мы предоставили информацию о том, будет ли соглашение, какие реформы должны ему предшествовать», — заявила Нино Долидзе.



Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию с многодневным визитом. Он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями неправительственных организаций. Вместе с Даниельсоном на встречах с неправительственными организациями присутствуют посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан.





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