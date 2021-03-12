

Посольство США в Грузии напомнило о правах журналистов на защиту своих источников

12.03.2021 17:17





В ходе расследования, начатого в связи с публикацией скрытых записей телекомпанией «Пирвели», главным приоритетом должен быть «основополагающий принцип свободы СМИ» — право журналистов на защиту своих источников. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии, распространенном сегодня.



«Мы внимательно следим за развитием событий вокруг телекомпании «Пирвели», в частности, за отношениями между правоохранительными органами и представителями СМИ», — отмечено в заявлении.



Посольство США отмечает, что запугивание, преследования и прослушка незаконны, и «должны расследоваться в соответствии с законом». Дипломатическое представительство призывает все заинтересованные стороны проявить «профессионализм и сдержанность».



Одновременно в заявлении подчеркивается, что «судебная система должна действовать справедливо и беспристрастно» и «ее нельзя использовать для достижения политических целей путем избирательного правового преследования».



9 марта Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с публикацией «Пирвели» аудиозаписей разговоров, в которых якобы участвуют сын основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили – Бера, действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.





Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.



Несмотря на то, что авторитетные НПО требовали изучения всех вероятных преступных фактов, упомянутых в разговоре, Генпрокуратура пока что начала следствие только по факту самовольной записи или прослушивания частных переговоров. Одновременно в ведомстве подчеркнули, что будет назначена экспертиза «с целью установления подлинности» записей.



Накануне стало известно, что Генпрокуратура через суд получила право изъять электронные носители с аудиозаписями, компроментирующими Беру Иванишвили, а также нынешнего премьера страны. В постановлении подчеркивалось, что, в случае оказания сопротивления, представители следственного ведомства могут «применить пропорциональную меру принуждения».



Ряд местных неправительственных организации и аппарат Народного защитника Грузии подвергли решение суда критике, указав, что оно «противоречит гарантиям свободы слова и конфиденциальности источника, установленным Грузией и международным правом». Руководство «Пирвели» прямо обвинило власти страны в попытке закрыть телекомпанию, призвав представителей дипломатического корпуса незамедлительно «отреагировать» на происходящее.



Позже в Тбилисском городском суде сделали разъяснения, пояснив, что формулировка о «применении пропорциональной меры принуждения» является «стандартной формой» и используется практически во всех постановлениях.



В свою очередь в следственном ведомстве отметили, что «суд вынес решение только об изъятии устройства, носителя конкретной электронной информации, а не постановление о проведении обыска в телекомпании».



Премьер Гарибашвили назвал информацию о планируемом рейде в здании «Пирвели» безосновательной и абсурдной. По его словам, в условиях правления «Грузинской мечты» оснований для таких подозрений просто не существует.



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