

Кобахидзе: Очень надеемся, что диалог завершится успешно

12.03.2021 18:27





«Грузинская мечта» сделает все для того, чтобы диалог успешно завершился", - заявил после встречи с Кристианом Дэниэльсоном председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, до завершения диалога, они не смогут сделать заявление о деталях переговоров, поскольку договорились с партнерами о неразглашении деталей.



«Мы очень надеемся, что этот диалог завершится успешно. "Грузинская мечта", как конструктивная политическая сила и правящая партия, осознающая свою ответственность перед обществом, а также перед своими международными партнерами, сделает все возможное для успешного завершения диалога. Диалог будет продолжен в ближайшие дни. После завершения этого процесса будут сделаны комментарии о его деталях, но никак не раньше», - сказал Кобахидзе.



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