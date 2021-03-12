

Саакашвили прокомментировал записи опубликованные «TV Pirveli»

12.03.2021 18:35





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, если бы записи опубликованные телеканалом «TV Pirveli», были обнародованы в период когда он возглавлял правительство, то со стороны властей последовало бы реагирование. Об этом бывший президент заявил в эфире телеканала «Mtavari Arkhi».



«Будь у властей эти записи в 2011 году, давайте зададим себе вопрос, это же тот период, когда Иванишвили — российский олигарх, главный акционер «Газпрома» активно вышел на политическую арену, писал письмо за письмом о том, что осуждает тогдашнюю власть Грузии.



Это происходило на протяжении 2011 года и никто не заинтересовался, кто кого прессует, кто проявляет насилие, кто к кому пришел, правительство просто спокойно смотрит на это и ничего не делает?



Им следует определиться — либо мы были такими злыми и эффективными, конечно же мы не были таковыми и соблюдали закон, или же мы были полностью недееспособны и ничего не стоили и можно было нас легко съесть, так получается.



Если у нас были эти [записи] и тогдашние органы [правопорядка] ничего не сделали, значит, они были полностью развалены, находились в очень тяжелом состоянии. Думаю народ помнит, что это было не так», — заявил Саакашвили.



Бывший президент также ответил на слова нынешнего премьера о том, что тот часто встречался с его супругой и матерью.



По словам Саакашвили, после заявления Гарибашвили он спросил у своей матери — Гиули Аласания, говорит ли премьер правду. В ответ, его мать сказала, что Гарибашвили сам пришел к ней и предложил помощь в рамках фестиваля «Наши».



«[Гарибашвили] предложил свою помощь и я даже я спросила тебя тогда, а ты сказал, что если дело хорошее, почему бы и нет. И то, они покрыли маленькую часть [затрат]», — привел слова матери бывший президент.



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