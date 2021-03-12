

Саакашвили: Во время моего правления ни одной записи чьей-либо личной жизни обнародовано не было

12.03.2021 19:27





«Во время моего правления никаких записей, отображающих чью-либо частную жизнь, обнародовано не было», — заявил бывший президент Грузии и председатель исполкома Украины по реформам Михеил Саакашвили.



Как отметил Саакашвили, он против подобных записей.



«Я категорически против любых подобных записей. Никогда за время моего правления, ни разу, подобные записи, отображающие чью-либо личную жизнь, обнародованы не были. В их же время, распространенной практикой является вброс записей личной жизни своих министров, заместителей министров, интимных моментов жизни, личного унижения людей. «Это стиль олигархического правления, это их стиль, поэтому из-за того, что они делали годами, они заканчивают свое существование», — сказал Михеил Саакашвили.





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