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Талаквадзе: Правящая команда мотивирована закрыть политическую проблему
12.03.2021 19:49
«Мы приветствуем участие европейских друзей Грузии в политическом диалоге. Это увеличивает шансы на то, что справедливые условия будут согласованы, и мы перейдем к более конструктивному этапу сотрудничества», — заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном.
По его оценке, встреча представителей большинства с Дэниэльсоном прошла спокойно и по-деловому.
По его словам, пора политике вернуться в парламент.
«Пора политике вернуться в парламент. Пора найти решения проблем, стоящих сегодня перед обществом. Как правящая команда, мы очень заинтересованы в том, чтобы своевременно закрыть эту политическую проблему и всеми силами переключиться на вопросы, которые сегодня волнуют наше общество и наших граждан», — сказал Арчил Талаквадзе.
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