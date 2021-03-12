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Михаил Саакашвили вспоминает о встречах с Иванишвили
12.03.2021 20:27
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, в программе «Гость дня» на «Главном канале» вспоминал, что Бидзина Иванишвили, прежде чем прийти в политику, несколько раз просил его о встрече.
«Один или два раза Бидзина Иванишвили просил о встрече со мной, и я встретился с ним, заходил всегда шаркая, сгорбленный, ужасно льстивый... это характеризует таких людей, если кто находится над ними, они должны льстить, а если кто-то ниже них, они должны угнетать. Вот поэтому я ненавижу льстецов. На одной из встреч он предложил купить дома мне и моей семье, купить квартиры министрам, а я сказал ему, чтобы он вообще об этом не думал!», - вспоминал Михеил Саакашвили.
Третий президент Грузии также рассказал и о том, мог ли в 2011 году Анзор Чубинидзе (ныне глава ССГО) прийти к кому-нибудь в семью и потребовать ответа. По его словам, это было невозможно, поскольку в то время Чубинидзе был «простым наемным сотрудником охраны полиции».
«Он был обычным, нанятым по договору сотрудником охраны Иванишвили, которому платили согласно договору, таким, которые есть у бизнесменов, которые имели единственный мандат - носить оружие и защищать объект защиты. Он был обычным полицейским, кто мог ему что позволить?», - сказал Михеил Саакашвили в передаче «Гость дня».
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