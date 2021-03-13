

Гамкрелидзе: В Грузии начинается совершенно новый этап борьбы с пандемией

13.03.2021 12:11





В нашей стране начинается совершенно новый этап борьбы с пандемией, — заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в связи с получением Грузией первой партии вакцины от коронавируса.



По его словам, особое значение имеет правильное управление процессом вакцинации.



«Сегодня была получена ​​первая партия вакцины Astrazeneca, которая авторизована Всемирной организацией здравоохранения. Авторизация означает, что это одна из самых качественных вакцин, потому что разрешение Всемирной организации здравоохранения является наивысшей планкой оценки качества вакцины», — сказал Гамкрелидзе.



По его информации, вторая партия вакцины поступит в Грузию во второй половине апреля в количество 86 тысяч доз.



«Первая партия с «Ковакса» — 43 200 доз. Вторая партия — около 86 000 доз, поступит во второй половине апреля. Поэтому, согласно нашему плану вакцинации, на первом этапе будет привита группа с наивысшим приоритетом — медицинские работники, врачи, медсестры, младший медицинский и вспомогательный персонал, которые в настоящее время заняты в секторе здравоохранения, потому что они находятся на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Гамкрелидзе.



Гамкрелидзе призвал медицинский персонал активно включиться в процесс вакцинации и показать пример населению.



«Как вы знаете, вакцинация спасла миллионы жизней, именно вакцинация положит конец самой большой проблеме 21 века — ковидпандемии. Поэтому просим всех проявить солидарность и мобилизованность, чтобы этот процесс в стране прошел хорошо», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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