Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гамкрелидзе: В Грузии начинается совершенно новый этап борьбы с пандемией


13.03.2021   12:11


В нашей стране начинается совершенно новый этап борьбы с пандемией, — заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в связи с получением Грузией первой партии вакцины от коронавируса.

По его словам, особое значение имеет правильное управление процессом вакцинации.

«Сегодня была получена ​​первая партия вакцины Astrazeneca, которая авторизована Всемирной организацией здравоохранения. Авторизация означает, что это одна из самых качественных вакцин, потому что разрешение Всемирной организации здравоохранения является наивысшей планкой оценки качества вакцины», — сказал Гамкрелидзе.

По его информации, вторая партия вакцины поступит в Грузию во второй половине апреля в количество 86 тысяч доз.

«Первая партия с «Ковакса» — 43 200 доз. Вторая партия — около 86 000 доз, поступит во второй половине апреля. Поэтому, согласно нашему плану вакцинации, на первом этапе будет привита группа с наивысшим приоритетом — медицинские работники, врачи, медсестры, младший медицинский и вспомогательный персонал, которые в настоящее время заняты в секторе здравоохранения, потому что они находятся на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе призвал медицинский персонал активно включиться в процесс вакцинации и показать пример населению.

«Как вы знаете, вакцинация спасла миллионы жизней, именно вакцинация положит конец самой большой проблеме 21 века — ковидпандемии. Поэтому просим всех проявить солидарность и мобилизованность, чтобы этот процесс в стране прошел хорошо», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна