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Гамкрелидзе: В Грузии начинается совершенно новый этап борьбы с пандемией
13.03.2021 12:11
В нашей стране начинается совершенно новый этап борьбы с пандемией, — заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в связи с получением Грузией первой партии вакцины от коронавируса.
По его словам, особое значение имеет правильное управление процессом вакцинации.
«Сегодня была получена первая партия вакцины Astrazeneca, которая авторизована Всемирной организацией здравоохранения. Авторизация означает, что это одна из самых качественных вакцин, потому что разрешение Всемирной организации здравоохранения является наивысшей планкой оценки качества вакцины», — сказал Гамкрелидзе.
По его информации, вторая партия вакцины поступит в Грузию во второй половине апреля в количество 86 тысяч доз.
«Первая партия с «Ковакса» — 43 200 доз. Вторая партия — около 86 000 доз, поступит во второй половине апреля. Поэтому, согласно нашему плану вакцинации, на первом этапе будет привита группа с наивысшим приоритетом — медицинские работники, врачи, медсестры, младший медицинский и вспомогательный персонал, которые в настоящее время заняты в секторе здравоохранения, потому что они находятся на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе призвал медицинский персонал активно включиться в процесс вакцинации и показать пример населению.
«Как вы знаете, вакцинация спасла миллионы жизней, именно вакцинация положит конец самой большой проблеме 21 века — ковидпандемии. Поэтому просим всех проявить солидарность и мобилизованность, чтобы этот процесс в стране прошел хорошо», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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