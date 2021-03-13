

Минздрав: Отобраны 82 учреждения, где с 15 марта начнется процесс вакцинации

13.03.2021 12:54





В Грузии отобраны 82 учреждения, где с 15 марта начнется процесс вакцинации, - об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге, на котором она сказала по поводу поступившей в Грузии первой партии вакцины от коронавируса.



Как заявляет Тикарадзе, во всех учреждениях проведены соответствующие тренинги и проверено надлежащее оснащение.



«Сегодня у нас значительные дата и событие, со стороны платформы «Ковакс» в Грузию поступила вакцина AstraZeneca. На сегодняшний день нам доступны 43 200 вакцин, которые согласно плану Грузии против COVID-19 предназначены для медперсонала.



На сегодняшний день зарегистрирован 64 тыс. 51 человек, из которых 54 тыс. подлежат под вакцинации. Исходя из того, что врачи представляют собой один из главных сегментов в заботе о здоровье наших граждан, разумеется, часть этих вакцин предназначена для вакцинирования медперсонала.



Согласно плану вакцинации Национального центра контроля заболеваний, в Грузии отобраны 82 учреждения, где с 15 марта начнется процесс вакцинации.



Во всех учреждениях проведены соответствующие тренинги и проверено надлежащее оснащение, обеспечивающее безопасную транспортировку и размещение вакцин. Этот процесс под мониторингом Центра контроля заболеваний», - заявляет Тикарадзе.



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