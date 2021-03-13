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Ханс Клюге: Правительство Грузии стремится не оставить никого вне всеобщего здравоохранения


13.03.2021   12:59


Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прокомментировал поставку Грузии первой партии антикоронавирсуной вакцины в социальной сети «Твиттер».

По его словам, правительство Грузии стремится не оставить никого вне всеобщего здравоохранения.

«Сегодня утром первая партия вакцины прибыла в Тбилиси в рамках «Ковакс». Правительство Грузии привержено тому, чтобы никто не остался вне всеобщего здравоохранения», — написал Ханс Клюге.

Представитель ВОЗ поблагодарил Екатерину Тикарадзе, Национальный центр контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения Грузии и международных партнеров Грузии, представителей Европейской комиссии, посла ЕС в Грузии Карла Харцела, ЮНИСЕФ и Альянса вакцин ГАВИ.

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