

Ханс Клюге: Правительство Грузии стремится не оставить никого вне всеобщего здравоохранения

13.03.2021 12:59





Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прокомментировал поставку Грузии первой партии антикоронавирсуной вакцины в социальной сети «Твиттер».



По его словам, правительство Грузии стремится не оставить никого вне всеобщего здравоохранения.



«Сегодня утром первая партия вакцины прибыла в Тбилиси в рамках «Ковакс». Правительство Грузии привержено тому, чтобы никто не остался вне всеобщего здравоохранения», — написал Ханс Клюге.



Представитель ВОЗ поблагодарил Екатерину Тикарадзе, Национальный центр контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения Грузии и международных партнеров Грузии, представителей Европейской комиссии, посла ЕС в Грузии Карла Харцела, ЮНИСЕФ и Альянса вакцин ГАВИ.



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