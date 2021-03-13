

Грузия приостановит вакцинацию «АстраЗенекой», если так решит ВОЗ - министр

13.03.2021 15:05





Никаких вопросов в связи с качеством и надежностью поступившей вакцины «АстраЗенека» не существует. Так глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе откликнулась на распространенную информацию о приостановлении вакцинации «АстраЗенекой» в некоторых странах.



По словам Тикарадзе, в том случае если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) примет решение, что вакцинация «АстраЗенекой» должна быть приостановлена, то она будет приостановлена и в Грузии.



«Что касается распространенной информации по поводу «АстраЗенеки», мы в связи с этим в первую очередь общались с ВОЗ, а также с медицинскими учреждениями и представителями этих стран. Важно отметить, что у вакцин есть серийные номера. В связи с вакциной с тем серийным номером, что поступила в Грузию, вопросов нет. Однако, в том случае, если ВОЗ решит, что вакцинация «АстраЗенекой» должна быть приостановлена, то и Грузия приостановит. На данном этапе, и эти риски перестрахованы и никаких вопросов в связи с качеством, надежностью этой вакцины и причинением ею вреда не существует», - заявила Тикарадзе.



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