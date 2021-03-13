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Хазарадзе: Самое хорошее, демократическое, европейское средство выхода из кризиса – это новые выборы
13.03.2021 15:06
Думаю, мы согласны, что нам всем нужно сконцентрироваться на будущем, потому что выход в будущем, и это не должно восприниматься «Грузинской мечтой» или оппозицией, что кто-то у кого-то выигрывает, - об этом заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе по завершении встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном.
Как пояснил Хазарадзе, сложившийся в стране кризис власть и оппозиция должны преодолеть совместно.
На вопрос, могут ли власти и оппозиция достичь соглашения, Хазарадзе заявил, что основания думать так, дала ему сегодняшняя встреча.
«Самое хорошее, демократическое, европейское средство выхода из кризиса – это новые выборы, это полностью реформа суда, а также, раз и навсегда в стране должно быть покончено с политзаключенными и политизированными делами», - заявил Хазарадзе.
На вопрос, могут ли они достичь соглашения без внеочередных выборов, Хазарадзе заявил, что без внеочередных выборов этот кризис не преодолеть.
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