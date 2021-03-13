

Нателашвили против плебисцита по вопросу внеочередных парламентских выборов

13.03.2021 15:19





Назначение плебисцита означает гарантированный проигрыш, — заявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.



При этом политик ещё раз подчеркнул важность досрочных выборов.



«Назначение плебисцита означает гарантированный проигрыш, потому что мы не можем плебисцитом мотивировать людей прийти на избирательный участок и выразить свое мнение. Бидзина Иванишвили мешками притащит людей на плебисцит, чтобы они проголосовали против выборов», — сказал Нателашвили.



Комментируя встречу оппозиции с Кристианом Даниелсоном, Нателашвили сказал, что новые парламентские выборы должны быть назначены как можно скорее, и только после этого можно будет обсуждать остальные вопросы.





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