

Посол ЕС в Грузии поздравил Грузию с доставкой 43 200 вакцин

13.03.2021 15:22





Евросоюз и его партнеры являются крупнейшими сторонниками COVAX и выделили более 2,2 млрд евро на обеспечение справедливого распределения вакцин. Я горжусь тем, что такая ключевая страна, как Грузия, одной из первых получила поставки через эту платформу. Такое заявление сделал посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель, прокомментировав начало поставок вакцины AstraZeneca.



«Несмотря на то, что я нахожусь в процессе очень интенсивных политических посреднических усилий с посланником Кристианом Даниельссоном, я хотел поздравить Грузию с доставкой 43 200 вакцин через платформу COVAX», — отметил дипломат.



По словам Харцеля, следующим шагом будет вакцинация. «Здесь я также горжусь тем, что ЕС и ВОЗ поддерживают правительство тренингами, советами и логистикой для максимально быстрого и эффективного развертывания вакцины среди тех, кто в ней нуждается».



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