|
|
|
В Грузии будут выдавать сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса
13.03.2021 18:12
Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции в Грузии, выдадут сертификат о вакцинации. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«Всем привитым людям будет выдано подтверждение, что они привиты той или иной вакциной в тот или иной день. Это двуязычный сертификат, соответствующее медицинское учреждение подпишет его и поставит свою печать», — заявил Гамкрелидзе.
13 марта в Грузию доставили первую партию вакцины от Covid-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенного на предприятии в Южной Корее.
Вакцинация начнется с 15 марта в 82 специально отобранных медицинских учреждениях в масштабах страны. Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи.
Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию.
Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить вакцину американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна