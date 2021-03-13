

Саакашвили: Иванишвили согласился на переговоры с Европой, параллельно же он ведет переговоры с Россией

13.03.2021 19:58





По информации третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили ведет переговоры с Россией.



Как отмечает Саакашвили, Россия предъявляет Иванишвили определенные требования.



«Иванишвили согласился на переговоры с Европой, однако параллельно он ведет переговоры с Россией, по инициативе России. Иванишвили знает, что, практически, этот шестипунктный план является путем, ведущим к внеочередным выборам, а это означает, что власть в Грузии сменится и придет многопартийная коалиция, которой грузинский народ обязательно даст мандат, чтобы она вывела страну из кризиса. В данной ситуации, разумеется, это неприемлемо для Иванишвили. По его мнению, записи просочились из его внутренней безопасности, силовых структур, и теперь русские ему говорят, что первым делом упорядочат ему силовые структуры, но для этого он должен назначить силового министра, как в свое время был назначен Гахария, который является представителем внешней разведки России. Второе, что от него требуют – это войти в формат шестерки. Это – Азербайджан, Россия, Армения, Иран, Турция и пока что там нет Грузии, и Москва требует, чтобы Грузия вошла в этот формат. Они требуют, чтобы порядок в стране был установлен так, как это понимает Россия, чтобы закрылись телевидения и, естественно, это означает, что Ника Мелия не должен быть выпущен, как и другие политзаключенные, и меня не должны пускать в страну. Должны прекратиться даже разговоры об осуществлении проекта Лазики и т.д. Разумеется, должно быть продано и сотрудничество с НАТО», - заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Пирвели».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





