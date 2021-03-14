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Кристиан Даниэльсон проводит встречу с лидерами «Грузинской мечты»


14.03.2021   10:39


Лидеры политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» проводят встречуc личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристианом Даниэльсоном.

Во встрече принимают участие председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили.

Члены правящей команды перед встречей не давали комментариев СМИ.

Для справки, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.

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