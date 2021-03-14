

Кристиан Даниэльсон проводит встречу с лидерами «Грузинской мечты»

14.03.2021 10:39





Лидеры политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» проводят встречуc личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристианом Даниэльсоном.



Во встрече принимают участие председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили.



Члены правящей команды перед встречей не давали комментариев СМИ.



Для справки, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





