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Кристиан Даниэльсон проводит встречу с лидерами «Грузинской мечты»
14.03.2021 10:39
Лидеры политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» проводят встречуc личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристианом Даниэльсоном.
Во встрече принимают участие председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили.
Члены правящей команды перед встречей не давали комментариев СМИ.
Для справки, личный представитель Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью визита Даниэльсона является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
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