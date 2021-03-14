|
|
|
Кобахидзе: Соглашение, которое будет достигнуто, должно быть справедливым
14.03.2021 13:40
Надеемся, что переговорный процесс завершится успешно, что зависит от сторон - мы сделаем все, чтобы диалог завершился успехом, - об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном
Кобахидзе отметил, что соглашение, которое будет достигнуто, должно быть справедливым.
«Мы будем руководствоваться принципом справедливости и то, что сочтем справедливым, естественно, подпишем. Красной линией является справедливость и ничего больше», - заявил Ираклий Кобахидзе.
После встречи он воздержался говорить о деталях и пояснил, что не может делать более конкретных комментариев до завершения переговорного процесса.
«Мы договорились с партнерами, что пока не будем говорить о деталях диалога, исходя из того, что дискуссии продолжаются. Состоится встреча с представителями оппозиции, после этого возобновится процесс диалога с нашим участием. Соответственно, это текущий процесс, который должен сегодня завершиться. Пока процесс не будет завершен, мы не можем давать конкретных комментариев ни в прямой, ни в косвенной форме», - отметил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна