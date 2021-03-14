

Кобахидзе: Соглашение, которое будет достигнуто, должно быть справедливым

14.03.2021 13:40





Надеемся, что переговорный процесс завершится успешно, что зависит от сторон - мы сделаем все, чтобы диалог завершился успехом, - об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном



Кобахидзе отметил, что соглашение, которое будет достигнуто, должно быть справедливым.



«Мы будем руководствоваться принципом справедливости и то, что сочтем справедливым, естественно, подпишем. Красной линией является справедливость и ничего больше», - заявил Ираклий Кобахидзе.



После встречи он воздержался говорить о деталях и пояснил, что не может делать более конкретных комментариев до завершения переговорного процесса.



«Мы договорились с партнерами, что пока не будем говорить о деталях диалога, исходя из того, что дискуссии продолжаются. Состоится встреча с представителями оппозиции, после этого возобновится процесс диалога с нашим участием. Соответственно, это текущий процесс, который должен сегодня завершиться. Пока процесс не будет завершен, мы не можем давать конкретных комментариев ни в прямой, ни в косвенной форме», - отметил Ираклий Кобахидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





