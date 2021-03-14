

Даниэлсон встречается с представителями избирательного блока «ЕНД - Сила в единстве»

14.03.2021 13:44





Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлсон встречается с представителями избирательного блока «Единое национальное движение — Сила в единстве».



Во встрече принимают участие Саломе Самадашвили, Акакий Минашвили и Хатуна Самнидзе. По мнению представителей грузинской оппозиции, результатом соглашения должен стать путь, ведущий к внеочередным выборам в стране.



До этой встречи Кристиан Даниэлсон встретился с представителями правящей «Грузинской мечты».



Встречи проходят в Представительстве ЕС в Грузии с участием послов ЕС и США. В течение дня запланированы встречи с представителями различных оппозиционных партий.





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