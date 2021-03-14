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Даниэлсон встречается с представителями избирательного блока «ЕНД - Сила в единстве»
14.03.2021 13:44
Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлсон встречается с представителями избирательного блока «Единое национальное движение — Сила в единстве».
Во встрече принимают участие Саломе Самадашвили, Акакий Минашвили и Хатуна Самнидзе. По мнению представителей грузинской оппозиции, результатом соглашения должен стать путь, ведущий к внеочередным выборам в стране.
До этой встречи Кристиан Даниэлсон встретился с представителями правящей «Грузинской мечты».
Встречи проходят в Представительстве ЕС в Грузии с участием послов ЕС и США. В течение дня запланированы встречи с представителями различных оппозиционных партий.
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