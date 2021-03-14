|
|
|
Талаквадзе: «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях
14.03.2021 13:48
«Грузинская мечта готова к соглашению на справедливых условиях», — заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэлсоном.
«Я хочу вам очень четко сказать, «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях… Мы также ценим выбор наших сторонников и, конечно же, хотим достичь соглашения, которое обеспечит устойчивое, долгосрочное политическое сотрудничество в нашей стране», — сказал Талаквадзе.
По его словам, Грузия пользуется неизменной поддержкой Евросоюза, и участие партнеров в этом диалоге отражает эту поддержку.
Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского Союза Карл Харцель.
Сейчас Кристиан Даниэлсон встречается с представителями «Национального движения».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна