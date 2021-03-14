

Талаквадзе: «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях

14.03.2021 13:48





«Грузинская мечта готова к соглашению на справедливых условиях», — заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэлсоном.



«Я хочу вам очень четко сказать, «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях… Мы также ценим выбор наших сторонников и, конечно же, хотим достичь соглашения, которое обеспечит устойчивое, долгосрочное политическое сотрудничество в нашей стране», — сказал Талаквадзе.



По его словам, Грузия пользуется неизменной поддержкой Евросоюза, и участие партнеров в этом диалоге отражает эту поддержку.



Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского Союза Карл Харцель.



Сейчас Кристиан Даниэлсон встречается с представителями «Национального движения».





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