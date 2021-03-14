

Бокерия: Наша задача – достичь компромисса, который выведет страну из кризиса

14.03.2021 16:06





Идет очень важный процесс - я надеюсь и моя задача завершение этого процесса сейчас, скоро!, – об этом лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристианом Даниэльсоном.



По его словам, на встрече говорилось о всех вопросах, обозначенных президентом Мишелем.



«Идет очень важный процесс, продолжается работа по всем важным вопросам, которые были обозначены президентом Мишелем. Наша задача, как всем известно, достичь того компромисса, который выведет страну из этого кризиса. Этот процесс еще не закончен. Я надеюсь, и моя задача – завершение этого процесса сейчас, скоро, чтобы мы могли сказать вам, как выходим из этого кризиса», - заявил Бокерия.



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