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Хазарадзе: Мы шаг за шагом идем к преодолению кризиса
14.03.2021 22:14
Встреча была очень позитивная, конструктивная – 6-пунктный документ г-на Шарля Мишеля г-н Даниэльсон превратил в более глубокий документ, - об этом лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристианом Даниэльсоном.
По его словам, идут переговоры о формуле достижения соглашения в связи с новыми выборами.
«Хочу вам сказать, что шаг за шагом мы идем к преодолению кризиса. Это была очень позитивная, конструктивная встреча. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить г-на Даниэльсона. Надеюсь, следующие часы будут более плодотворными. Ведутся переговоры, речь о формуле, как должно произойти соглашение в связи с новыми выборами. Это с моей стороны не будет вынесением внутреннего разговора, но он стал серьезным документом, этот 6-пунктный документ г-на Шарля Мишеля был превращен г-ном Даниэльсоном в более глубокий документ, который будет очень важен для нашего демократического развития», - заявил Хазарадзе.
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