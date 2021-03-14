|
|
|
Даниэльсон неожиданно решил остаться еще на день в Грузии
14.03.2021 22:41
Мой визит будет продлен еще на один день, - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.
По его словам, он принял решение продлить визит.
«Хочу отметить, что мы очень плодотворно поработали, я решил остаться в Тбилиси и завтра, чтобы процесс пошел вперед. Мой визит продлится еще на один день. Мы продолжим работать для того, чтобы продвинуться еще дальше.
В процессе все стороны работали очень хорошо. Мы продолжим работать и завтра, и все это зависит от сторон, чтобы они пришли к соглашению», - заявил Даниэльсон.
Для справки, визит Кристиана Даниэльсона в Грузию планировался на 12-14 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна