

Даниэльсон неожиданно решил остаться еще на день в Грузии

14.03.2021 22:41





Мой визит будет продлен еще на один день, - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.



По его словам, он принял решение продлить визит.



«Хочу отметить, что мы очень плодотворно поработали, я решил остаться в Тбилиси и завтра, чтобы процесс пошел вперед. Мой визит продлится еще на один день. Мы продолжим работать для того, чтобы продвинуться еще дальше.



В процессе все стороны работали очень хорошо. Мы продолжим работать и завтра, и все это зависит от сторон, чтобы они пришли к соглашению», - заявил Даниэльсон.



Для справки, визит Кристиана Даниэльсона в Грузию планировался на 12-14 марта.



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