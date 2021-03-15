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Даниэльсон: Я очень надеюсь, что смогу объявить, что мы пришли к какому-либо решению
15.03.2021 10:17
Я очень надеюсь, что завтра смогу объявить, что мы пришли к какому-либо решению, - об этом заявил вчера, 14 марта, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.
По его словам, этот процесс сложен, но Евросоюз ожидает между сторонами большего сближения.
«Этот процесс сложен и требует больше времени, и мы ожидаем, что стороны смогут больше сблизиться. Работа по этому вопросу будет продолжена и завтра. Очень важно, и я очень надеюсь, что завтра смогу объявить, что мы пришли к какому-то решению. Причина, по которой г-н Мишель прислал меня сюда в том, что он верит этим отношениям. Грузия важна для Евросоюза, и это тот путь, на котором должны быть учтены интересы Грузии и ее населения. Поэтому мы вкладываем в этот вопрос такой интерес, и поэтому стороны так включены в этот процесс », - сказал Даниэльсон.
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