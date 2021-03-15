

Замглавы НЦКЗ сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

15.03.2021 10:47





Заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, был вакцинирован от коронавируса вакциной Astrazeneca в прямом эфире. Имнадзе сделали прививку в Тбилисской инфекционной больнице.



13 марта Грузия получила первую партию вакцины Astrazeneca — 43 200 доз. Вакцина от коронавируса предназначена в первую очередь для медицинских работников, а затем и для других людей из группы риска.



Вакцинация начинается сегодня в 29 региональных центрах страны, кроме Тбилиси, а с 17 марта она будет внедрена практически во всех районах. Как уже отмечалось, вакцинация будет проведена в 89 районах.



В то же время уже известно, что в ближайшее время к вакцине к 43 200 дозам вакцины Astrazeneca добавится вакцина Pfizer которую Грузия получит в течение недели с 22 марта для вакцинации 14 500 человек.



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