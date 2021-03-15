

Премьер-министр Грузии отправится в Брюссель

15.03.2021 10:48









Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия. Делегация правительства во главе с главой правительства отбыла сегодня в Брюссель.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, встречи на высшем уровне пройдут в рамках как Европейской комиссии, Европейского совета и Европарламента, также и НАТО.



Первую встречу сегодня Ираклий Гарибашвили проведет с премьер-министром Королевства Бельгия.



16 марта, после заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия, состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархея.



17 марта состоятся встречи на высоком уровне между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии в штаб-квартире НАТО примет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. После встречи состоится совместная пресс-конференция Ираклия Гарибашвили и Йенса Столтенберга. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.



В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили входят заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.





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