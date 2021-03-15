

Желающим попасть в Турцию придется заполнять электронную анкету

15.03.2021 11:02









Специальная форма, заполнить которую желающие посетить Турцию должны будут за 72 часа до вылета, доступна



По данным ведомства, эта информация нужна для того, чтобы связаться с соответствующим лицом, если у путешественника или контактировавшего с ним лица подтвердится коронавирус.



Форма будет содержать следующую информацию о путешественнике: имя, фамилию, национальность, паспорт и номера телефонов, а также адрес электронной почты.



По данным Минздрава Турции, перед пересечением границы с Турцией пограничники проверят, заполнил ли пассажир анкету. Если выяснится, что анкета не была заполнена или гражданин предоставил неверные данные, то к путешественнику могут быть применены административные санкции.



Ранее правительство Турции обязало иностранцев предъявлять отрицательный ответ на тест на COVID-19 перед отъездом в страну. Для поездки в Турцию с 15 марта становится обязательным заполнение специальной электронной анкеты – это одна из мер безопасности из-за пандемии коронавируса.Специальная форма, заполнить которую желающие посетить Турцию должны будут за 72 часа до вылета, доступна на сайте министерства здравоохранения Турции.По данным ведомства, эта информация нужна для того, чтобы связаться с соответствующим лицом, если у путешественника или контактировавшего с ним лица подтвердится коронавирус.Форма будет содержать следующую информацию о путешественнике: имя, фамилию, национальность, паспорт и номера телефонов, а также адрес электронной почты.По данным Минздрава Турции, перед пересечением границы с Турцией пограничники проверят, заполнил ли пассажир анкету. Если выяснится, что анкета не была заполнена или гражданин предоставил неверные данные, то к путешественнику могут быть применены административные санкции.Ранее правительство Турции обязало иностранцев предъявлять отрицательный ответ на тест на COVID-19 перед отъездом в страну.



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