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Желающим попасть в Турцию придется заполнять электронную анкету
15.03.2021 11:02
Для поездки в Турцию с 15 марта становится обязательным заполнение специальной электронной анкеты – это одна из мер безопасности из-за пандемии коронавируса.
Специальная форма, заполнить которую желающие посетить Турцию должны будут за 72 часа до вылета, доступна на сайте министерства здравоохранения Турции.
По данным ведомства, эта информация нужна для того, чтобы связаться с соответствующим лицом, если у путешественника или контактировавшего с ним лица подтвердится коронавирус.
Форма будет содержать следующую информацию о путешественнике: имя, фамилию, национальность, паспорт и номера телефонов, а также адрес электронной почты.
По данным Минздрава Турции, перед пересечением границы с Турцией пограничники проверят, заполнил ли пассажир анкету. Если выяснится, что анкета не была заполнена или гражданин предоставил неверные данные, то к путешественнику могут быть применены административные санкции.
Ранее правительство Турции обязало иностранцев предъявлять отрицательный ответ на тест на COVID-19 перед отъездом в страну.
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