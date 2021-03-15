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Кристиан Даниельсон продолжит проводить встречи с лидерами политических партий Грузии
15.03.2021 13:12
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон и сегодня будет проводить встречи с лидерами политических партий Грузии.
Аудиенции с партиями в офисе представительства ЕС намечены с утра. Теперь Даниельсон сначала встретиться с лидерами оппозиционных партий.
Следует отметить, что Кристиан Даниельсон должен был отправиться в Брюссель сегодня утром, однако визит был продлен на один день и, соответственно, он и сегодня остается в Грузии.
«Все стороны в процессе работали очень хорошо. Мы продолжим работу, и достижение соглашения полностью зависит от сторон», - заявил Даниельсон на пресс-конференции 14 марта, передаёт "Интерпрессньюс".
Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью его визита является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
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