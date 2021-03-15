

Спортзалы Грузии с сегодняшнего дня возобновляют свою работу

15.03.2021 13:12





С 15 марта в Грузии возобновили функционирование спортзалы, при соблюдении определенных предписаний.



Также с сегодняшнего дня восстановлен учебный процесс в аудиториях, возобновлена работа школьных кружков. Кроме того, с 15 марта театры, профессиональные ансамбли и спортклубы смогут возобновить репетиции и тренировки. Театральные представления и спортивные соревнования с участием зрителей возобновятся с 1 апреля.



Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.



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