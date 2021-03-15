

В Грузии выявлено 159 новых случаев коронавируса, 328 пациентов выздоровели

15.03.2021 13:13





В Грузии выявлено 159 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 328 человек. Два пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 13 730 тестов, в том числе 9 275 — с экспресс-тестом на антигены и 4 455 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,16%, за последние 14 дней — 1,53%, за последние 7 дней — 1,41%.



Всего в Грузии выявлено 275 148 случаев заражения коронавирусом, из которых 268 565 человек выздоровели и 3650 умерли.



В режиме карантина находятся 211 человек, под наблюдением в стационаре — 1358 человек, в ковид-гостинице — 131 человек.



14 марта в Грузии было выявлено 268 новых случаев коронавируса, 233 пациента выздоровели.



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