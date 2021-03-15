

«Стратегия Агмашенебели» надеется, что участники диалога сегодня достигнут соглашения

15.03.2021 13:13





Вчера мы стали свидетелями попытки «Грузинской мечты» по меньшей мере помешать переговорам, если не сорвать их, — об этом заявил член «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, все должны приложить максимум усилий, чтобы процесс пошел путем договоренности.



«Думаю, что главная проблема — это досрочные выборы и особенно вопрос неосвобождения политзаключенных. Но вчера я увидел попытки «Грузинской мечты» по меньшей мере помешать переговорам, если не сорвать их. Большое спасибо нашим западным партнерам за то, что они терпят этот психологический стресс, в котором они сейчас находятся в Грузии. Я надеюсь на наших западных партнеров, которые очень хорошо знают, что необходимо вовремя достичь соглашения, чтобы страна вышла из политического тупика и чтобы Грузия была готова к региональным, экономическим и коронавирусным вызовам, с которыми сталкивается страна в целом. Они здесь для этого, поэтому этот визит был продлен на один день, и мы думаем, что достигнем определенной договоренности», — заявил Георгий Вашадзе.



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