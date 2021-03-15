

Иоселиани: Я считаю, что оппозиция проиграет плебисцит

15.03.2021 13:15





Я считаю, что оппозиция проиграет плебисцит, — об этом лидер партии «Мокалакееби» Леван Иоселиани заявил до встречи с представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.



«Вчера поздно вечером со мной связались, что сегодня утром состоится встреча. Я пришел, надеюсь наконец она кончится соглашением. То, что Даниельсон остался, также свидетельствует о том, что есть вопросы, по которым позиции близки. У меня нет дополнительной информации, поэтому я сделаю конкретный комментарий когда выйду.



Тот вопрос, о котором я говорил до сих пор, я продолжу говорить о нем — это возможность судебной реформы в рамках этого соглашения, что является очень важным вопросом, и я считаю, что этот вопрос нельзя упускать. Судебная реформа гораздо важнее любых соглашений.



Не думаю, что плебисцит хорошая идея, но если оппозиция его поддержит, это их дело. Я считаю, что это плохой выход для оппозиции, потому что она проиграет плебисцит», — заявил Иоселиани.



На встрече с представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном в офисе представительства ЕС в Грузии кроме членов партии «Граждане» находятся члены «Лело», «Европейской Грузии», «Национального движения», «Стратегии Агмашенебели» , «Гирчи» и «Гирчи — для большей свободы».



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