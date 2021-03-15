

Бакрадзе: В ближайшие дни у страны появится возможность выйти из кризиса путем соглашения

15.03.2021 13:16





«Дэниэльсон готов работать со сторонами до тех пор, пока не будет достигнута договоренность», — заявил член «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи с представителем Европейского совета Кристианом Дэниэльсоном.



По его словам, в ближайшие дни у страны появится возможность выйти из кризиса путем соглашения.



Было очень важно, что после вчерашних заявлений «Грузинской мечты», практически объявившей о прекращении переговоров, Дэниэльсон остался в Грузии. Что еще более важно, то, что мы слышали от него сегодня, что его пребывание не было однодневным, и он был готов работать со сторонами до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение.



Конечно, все мы понимаем, что существуют разумные сроки и эти переговоры не могут растянуться на месяцы, но действительно хорошо, что в ближайшие дни мы сможем продолжить работу и иметь возможность вывести страну из кризиса путем соглашения. Поэтому главное, что мы услышали на этой встрече, это то, что Дэниэльсон будет здесь до тех пор, пока стороны не придут к соглашению или пока одна из сторон не заявит открыто, что не желает соглашения», — заявил Давид Бакрадзе.



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