

Хазарадзе: Мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе

15.03.2021 13:16





Сегодняшняя встреча была важной, мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе, весьма грубую ошибку, - об этом заявил журналистам лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльсоном.



По его словам, Кристиан Даниэльсон подтвердил, что останется в Грузии до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.



«Сегодня мы здесь для исправления дела, испорченного Ираклием Кобахидзе. Потому что, сделанное вчера заявление было ненормальным. Нельзя так односторонне опрокидывать стол и останавливать переговоры, тем более, когда вовлечены медиаторы такого уровня. Разумеется, медиаторство заключается в том, что ими определена основная линия, они слушают стороны и стараются их сблизить. Думаю, нам нужно набраться терпения, чтобы довести процесс до конца. Оппозиция в переговорах конструктивна», - отметил Хазарадзе



По его же словам, оппозиция «ничего не сможет уступить».



«К сожалению, «Грузинской мечтой» воспринимается так, что они должны побороть другую сторону. Они забывают, что тут речь идет не о выигрыше-проигрыше, а о победе нашего общества», - отметил Хазарадзе.



Для справки, специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон остался в Грузии и продолжает встречи с представителями политических партий.



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