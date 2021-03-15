

Самнидзе: Как видно, «Грузинская мечта» не хочет идти на конкретные компромиссы

15.03.2021 13:17





По заявлению лидера Республиканской партии Грузии Хатуны Самнидзе, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон останется в Грузии до тех пор, пока в переговорах между властями и оппозицией не будет конкретного результата.



Как заявила Самнидзе после встречи с Даниэльсоном, «Грузинская мечта» не желает идти на конкретные компромиссы, однако переговоры все равно продолжаются.



«Как видно, «Грузинская мечта» не хочет идти на конкретные компромиссы. Несомтря на это, этот процесс продолжается, мы продолжаем переговоры и они продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем соглашения. Уступить придется обеим сторонам. Соглашение – это компромиссы, а компромиссы двусторонни. Именно поэтому, нам нужно больше времени, чем мы представляли. Но сегодняшнее решение более всего важно тем, что пока эти переговоры не дойдут до конца, г-н Даниэльсон останется здесь», - заявила Самнидзе.



Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию три дня назад. Он уже провел ряд встреч с представителями властей и оппозиции, а также с неправительственным сектором.



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