

Минашвили: Для «Национального движения» главной является тема политзаключенных

15.03.2021 13:20





Для «Национального движения» главной является тема политзаключенных, особенно, тема Ники Мелия, поскольку главным образом решения принимаются им, и, естественно, он должен быть за столом переговоров, - об этом заявил член «Национального движения» Акакий Минашвили по завершении встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном.



Как отметил Минашвили, переговоры служат тому, чтобы страна безболезненно вышла из кризиса, а для этого, необходимо, чтобы в результате реформ были проведены досрочные выборы и произошли изменения.



«Для «Национального движения» главной является тема политзаключенных, особенно, тема Ники Мелия, поскольку главным образом решения принимаются им, и он должен быть за столом переговоров. Поэтому на любой встрече, где мы присутствуем, по этой теме ведется очень интенсивный разговор.



Я не знаю, вернемся ли мы сегодня на встречу, однако все наши партнеры говорят, что это продолжительный переговорный процесс, поэтому ничего не исключаю. Главное, что переговоры не прекратились, главное, что, несмотря на неверные шаги «Грузинской мечты», наши европейские партнеры продолжают разговор и встречи. Поэтому у нас есть надежда, однако, еще раз говорю, прогнозировать поведение «Грузинской мечты» невозможно», - заявил Минашвили.



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