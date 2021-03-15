

Лидер «Лело»: мы здесь, что бы исправить дело испорченное господином Кобахидзе

15.03.2021 13:21





По словам лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, сегодня оппозиция встретилась со спецпредставителем президента Совета Европы, чтобы исправить дело, испорченное председателем «Грузинской мечты».



Хазарадзе утверждает, что Кобахидзе пытался в одностороннем порядке остановить переговоры, что является антигосударственным действием.



«Мы здесь сегодня, чтобы исправить испорченное господином Кобахидзе дело. Заявление сделанное вчера было ненормальным, невозможно «переворачивать» стол в одностороннем порядке, останавливать переговоры, когда задействованы посредники такого уровня.



Был конечно один важный вопрос, который необходимо было разрешить, и процесс шел позитивно. Вечером мы увидели, как и не единожды видели, в последние несколько месяцев, одностороннюю попытку.

Это антигосударственное действие. Речь идет не о продвижении каких то тем от оппозиции и правительства, а о том, чтобы поставить страну на новые рельсы», — сказал Хазарадзе.



По его словам, на сегодняшней встрече Кристиан Даниэльсон подтвердил, что остается в Грузии и продолжит выступать посредником в переговорном процессе:



«Поэтому сегодняшняя встреча была очень важной. Мы исправили вчерашнюю ошибку г-на Кобахидзе. г-н Дэниэлсон подтвердил сегодня, что останется в Грузии до тех пор, пока стороны не достигнут договоренности. Мы должны проявить терпение, чтобы довести этот процесс до конца », — сказал Хазарадзе.



Накануне 14 марта, председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что продолжающийся при посредничестве ЕС диалог будет продолжен после завершения визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель.



«Иракли Гарибашвили едет в Брюссель с очень большим пакетом. Только оппозиция осталась с пустыми руками, они остались на улице, они банкроты. Мы имеем «полные руки», с которыми мы прибудем в Брюссель», — сказал Иракли Кобахидзе.



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