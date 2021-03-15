

Вашадзе: Даниельсон останется в Грузии до достижения соглашения

15.03.2021 13:23





15 марта грузинские оппозиционеры встретились с Кристианом Даниельсоном — представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля.



После встречи лидер «Стратегии Агмашенебели» Гиорги Вашадзе заявил, что Даниельсон решил остаться в Грузии до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Он также отметил, что переговоры не продвинулись, но и не прекратились и назвал вредными для страны вчерашние заявления представителей «Грузинской мечты».



По заверению Вашадзе, оппозиция готова к рациональному компромиссу, а документ, по которому идут переговоры, предложен Шарлем Мишелем и был согласован с американской стороной.



Напомним, что визит Даниельсона в Грузию должен был завершиться 14 марта, но поскольку достичь соглашения не удалось, он решил остаться еще на день.



«Понимаю, почему президент Мишель отправил меня сюда. Он понимает значимость Грузии для ЕС. На этом пути нужно учесть интересы Грузии и ее населения. Именно поэтому мы прикладываем столько усилий, чтобы помочь сторонам», — сказал Даниельсон.



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