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Марина Эзугбая и Марина Энделадзе сделали прививку от ковида


15.03.2021   13:24


Медицинский директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая и заведующая боксированным отделением того же центра Марина Энделадзе сегодня сделали прививку от коронавируса препаратом Astrazeneca.

Ранее аналогичной вакциной был привит заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паате Имнадзе.

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