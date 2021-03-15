|
|
|
Марина Эзугбая и Марина Энделадзе сделали прививку от ковида
15.03.2021 13:24
Медицинский директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая и заведующая боксированным отделением того же центра Марина Энделадзе сегодня сделали прививку от коронавируса препаратом Astrazeneca.
Ранее аналогичной вакциной был привит заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паате Имнадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна