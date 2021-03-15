

Марина Эзугбая и Марина Энделадзе сделали прививку от ковида

15.03.2021 13:24





Медицинский директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая и заведующая боксированным отделением того же центра Марина Энделадзе сегодня сделали прививку от коронавируса препаратом Astrazeneca.



Ранее аналогичной вакциной был привит заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паате Имнадзе.



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