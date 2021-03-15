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Кристиан Дэниэльсон сегодня встретится с Саломе Зурабишвили
15.03.2021 14:15
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Как сообщил журналист Первого канала Грузии, Кристиан Дэниэльсон уже покинул офис представительства ЕС.
Кристиан Дэниэльсон в течение двух дней встречался с представителями оппозиции и власти как в индивидуальном, так и в объединенном форматах. Дэниэльсон должен был покинуть Грузию сегодня, однако заявил, что останется в Грузии и продолжит переговорный процесс.
С сегодняшнего утра он продолжил встречи с представителями оппозиции.
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