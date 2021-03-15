

Папуашвили: Если наши оппоненты скажут невозможное, тогда соглашение не состоится

15.03.2021 14:15





Мы всеми действиями показываем конструктивность, поэтому, как бы ни закончился этот диалог и процесс медиации, грузинский народ поймет, что «Грузинская мечта» была самой конструктивной, - об этом заявил журналистам член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, давая оценку проходящему процессу медиации между властями и оппозиции.



Как отметил Папуашвили, все соглашения «Грузинской мечты» основываются на главном принципе, чтобы это было справедливым и нужным для Грузии.



Что касается визита премьер-министра в Брюссель и того, с чем он отправился к партнерам, Папуашвили отметил, главное, что есть сказать «Грузинской мечте», это то, что, как бы ни закончился этот процесс – соглашением или без него, в конечном итоге грузинский народ и западные партнеры поймут, что за эти 4 месяца «Грузинская мечта» была именно той единственной партией, у которой были конструктивные подходы.



«Мы всеми действиями показываем конструктивность, поэтому, как бы ни закончился этот диалог и процесс медиации, грузинский народ поймет, что «Грузинская мечта» была самой конструктивной. Тот же месседж и посыл у нас и для Шарля Мишеля», - заявил Папуашвили.



Что касается требований оппозиции в связи с внеочередными выборами и освобождением политзаключенных, Папуашвили говорит, что это не принципы, а два ультиматума.



«Если наши оппоненты скажут невозможное, тогда соглашение не состоится», - заявил Папуашвили.



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