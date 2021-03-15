

Гиги Гигиадзе покинул МИД Грузии и начал работать в EPRC

15.03.2021 14:58





Бывший посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе покинул министерство иностранных дел и начал работать в Центре исследований экономической политики (EPRC).



Гигиадзе был единственным послом, который публично поддержал задержанных по т.н. «Делу картографов» Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву.



Тогда министр иностранных дел Давид Залкалиани сказал, что он «удивлен», позицией Гигидзе, а один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что со стороны Гигидзе «были грубо нарушены стандарты дипломатической деятельности».



В январе 2021 года Гигиадзе завершил свою деятельность на должности посла. В МИД Грузии тогда заявили, что его уход связан с истечением срока его полномочий.



«Как уже было известно, после завершения ротации я попал в дипломатический резерв и, учитывая это, с сегодняшнего дня начал работать в Центре исследования экономической политики», — сказал Гигиадзе Netgazeti.



По его словам, согласно стандартной, сложившейся в министерстве практике, когда дипломаты возвращаются на родину, их переводят в дипломатический резерв до назначения на новую должность. Назначение на новую должность может состояться в ближайшее время, а может затянуться на долгий срок.



На вопрос Netgazeti, переведен ли он в дипломатический резерв в связи с его заявлениями по вопросу Мелашвили / Ильичовой, Гигиадзе сказал:



«Я воздержусь от ответа на этот вопрос. Я просто подтверждаю, что полностью поддерживаю господина Ивери и госпожу Наталью », — сказал Гигиадзе.



Еще будучи послом, Гигиадзе выразил свою поддержку Мелашвили 7 октября прошлого года, написав, что «он выдающийся патриот своей страны, Грузии, профессиональный и незаменимый эксперт в процессе делимитации-демаркации нашей государственной границы».



Гиги Гигиадзе работал в Министерстве иностранных дел Грузии с 2000 года. В разные годы он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Германии, заместителем министра иностранных дел и главным переговорщиком Плана действий по либерализации визового режима (VLAP) с Европейским Союзом.



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