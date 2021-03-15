|
|
|
Кристиан Даниэльсон: Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивными
15.03.2021 14:58
Мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивным, чтобы достичь компромисса, - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон по завершении встречи с грузинской оппозицией.
Как отметил Даниэльсон, он встретится с президентом Грузии. По его словам, была выполнена большая работа, однако работа со сторонами вновь продолжается.
«У нас сегодня была хорошая встреча с оппозицией, и мы намерены продолжать эти встречи. У меня будет встреча с президентом. Президент Мишель поручил мне конкретную задачу, чтобы я помог сторонам в процессе медиации. Сегодня утром я сказал, что уже проведена значительная работа, мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны, которые были конструктивными, продолжили следование путем компромисса», - заявил Даниэльсмон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна