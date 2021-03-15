

Кристиан Даниэльсон: Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивными

15.03.2021 14:58





Мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивным, чтобы достичь компромисса, - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон по завершении встречи с грузинской оппозицией.



Как отметил Даниэльсон, он встретится с президентом Грузии. По его словам, была выполнена большая работа, однако работа со сторонами вновь продолжается.



«У нас сегодня была хорошая встреча с оппозицией, и мы намерены продолжать эти встречи. У меня будет встреча с президентом. Президент Мишель поручил мне конкретную задачу, чтобы я помог сторонам в процессе медиации. Сегодня утром я сказал, что уже проведена значительная работа, мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны, которые были конструктивными, продолжили следование путем компромисса», - заявил Даниэльсмон.



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