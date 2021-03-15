

Сабанадзе: То, что сегодня происходит в Тбилиси, не повлияет напрямую и непосредственно на Совет ассоциирования

15.03.2021 14:59





То, как разворачиваются события, очень важно, в первую очередь, для нашей страны и для будущего развития. Совет ассоциирования — это отдельный формат, который планировался давно и его основная цель — говорить о выполнении Соглашения об ассоциировании», — заявила посол Грузии в Бельгии и Люксембурге, и руководитель миссии Грузии в ЕС Наталия Сабанадзе.



«То, что сегодня происходит в Тбилиси, не повлияет напрямую и непосредственно на Совет ассоциирования, так как здесь встреча другого содержания, будут сделаны другие акценты. Вторая и очень важная часть этого визита — это наши отношения с ЕС, определяющие новую динамику, согласование того, как мы выполняем Соглашение об ассоциировании. Также будет закрытая встреча, на которой мы обсудим вопросы безопасности», — заявила Сабанадзе.



На вопрос, повлияет ли острый политический кризис на ассоциирование, Сабанадзе ответила, что повлияет в определенной степени.



«Это мешает на самом высоком уровне. Может быть потому, что страна тратит много энергии, которая расходуется на эти внутренние переговоры, но соглашение об ассоциировании настолько широкое, что многие ведомства задействованы на разных уровнях — государственные структуры, государственная служба функционируют в обычном режиме», — сказала Сабанадзе.



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