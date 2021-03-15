

Экс-президент Эстонии об интервью Кобахидзе: «Какого черта, там стоит флаг ЕС?»

15.03.2021 15:00

Netgazeti.ge



«Учитывая описанное здесь особенно гротескное нарушение верховенства закона, у меня вопрос — какого черта, на фоне в интервью стоит флаг ЕС?», — так бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик прокомментировал отрывок интервью председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе телеканалу «Rustavi-2» данное 12 марта. Кобахидзе тогда заявил, что власти Грузии обсуждали арест председателя «Единого национального движения» Ники Мелия еще до вынесения судом окончательного решения.



В интервью Кобахидзе заявил, что до 17:00 часов 17 февраля уже бывший премьер-министр Грузии имел такую же позицию по вопросу ареста Мелия, что и другие члены «Мечты», но после изменил свое мнение [напомним, что заявляя о своей отставке Гахария сказал о расхождении во мнениях по этому вопросу — ред.].



На вопрос ведущего, почему Кобахидзе так отчетливо помнит 17:00 часов, тот ответил:



«Мы помним это точно потому, что была определенная коммуникация, которая состоялась приблизительно в это время. До того у всех была схожая позиция. [Гиорги Гахария] изначально выразил мнение, что операцию [по задержанию Мелия] следует отложить, потом речь шла о двух днях, что было для нас непонятно. Для нас аргумент о том, что через 2 два дня концентрация людей будет меньше был не крепким, мы мыслили логически, что наоборот концентрация возрастет и так и случилось. Через 2 дня в [офисе «Нацдвижения»] концентрация возросла, что сравнительно затруднило проведение операции», — заявил Кобахидзе и добавил, что в правящей команде точно знали — операция по задержанию завершится без особых осложнений.



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