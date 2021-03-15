

Фитнес-клубы в Грузии просят государство о помощи

15.03.2021 15:04





С сегодняшнего дня отменено ограничение на работу фитне-клубов в Грузии, однако эта сфера потерпела миллионные убытки и нуждается в государствнной поддержке, заявляют владельцы спортзалов.



В Грузии с 15 марта начался новый этап отмены ограничений. После длительной паузы работу возобновили фитнес-клубы и бассейны. Студенты вернулись к учебе в аудитории, а актеры театра получили возможность возобновить репетиции. Также открылись для посещения музеи.



Фитнес-клубы в Грузии впервые приостановили работу год назад, из-за мер, принятых для предотвращения эпидемии коронавируса. Летом спортзалы возобновили работу, а в ноябре опять закрылись после ухудшения эпидситуации.



Основатель фитнес-клуба «Октопус» Георгий Асатиани заявил журналистам, что простой в несколько месяцев нанес сфере ущерб в размере миллионов лари. Он считает, что государство обязано ввести определенные налоговые льготы для этой сферы.



«Сегодня с утра мы начали работу. Заинтересованность очень большая, с утра пришло довольно большое количество людей. Несмотря на то, что с одной стороны для нас и наших посетителей это очень радостный день, с другой стороны мы открылись, но с ущербом в миллионы лари. Это означает, что и после открытия у фитнес-клубов ущерб будет довольно высокий», — сказал Асатиани в интервью телекомпании «Рустави-2».



Он считает, что государство должно ввести для фитнес-центров такие налоговые льготы, как для туристического сектора.



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