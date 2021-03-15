

Компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от коронавируса

15.03.2021 15:05

Новости-Грузия



Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, производящая вакцину от коронавируса, опровергает информацию о том, что их препарат якобы способствует развитию тромбов после вакцинации.



Доказательств повышенного риска возникновения тромбов у тех, кто привился вакциной от AstraZeneca, нет, сказано в распространенном сегодня заявлении компании.



«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19», — сказано в заявлении.



Компания сообщила, что было детально изучено состояние здоровья более 17 млн человек в странах Евросоюза и Великобритании, привившихся препаратом AstraZeneca.



Как выяснилось, было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. В компании отметили, что число подобных случаев среди 17 млн получивших вакцину «ниже, чем можно было бы ожидать».



«Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — заявили в компании, добавив, что данные аналогичны тем, которые получаются при анализе применения других зарегистрированных вакцин от COVID-19.



Безопасность людей находится для AstraZeneca на первом месте, но, согласно имеющимся у нее данным, причиной образования тромбов была не вакцина.



«Безопасность – это наш главный приоритет. Компания пристально следит за возникшим вопросом, однако существующие примеры не подтверждают, что причиной была вакцина. Для завершения пандемии вакцина обязательна», — отмечается в заявлении компании.



Европейское агентство ранее заявило, что не располагает доказательствами связи между прививками AstraZeneca и возникновением тромбов, добавив, что «польза в данном случае перевешивает риск».



К этому мнению присоединилась и Всемирная организация здравоохранения, которая изучила имеющуюся информацию, и не установила причинно-следственную связь между прививками AstraZeneca и возникновением у некоторых пациентов проблем со здоровьем.



На прошлой неделе представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила на брифинге о том, что не существует никаких доказательств связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, следовательно, и повода от нее отказываться.



По ее словам, это отличная вакцина, которой нужно пользоваться и впредь.



По данным Би-би-си, более 11 миллионов человек в Британии и 5 миллионов в ЕС уже привились от Covid-19 вакциной компании AstraZeneca, также известной как оксфордская, так как она разработана в сотрудничестве с Оксфордским университетом.



На прошлой неделе Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Болгария, Дания, Исландия и Таиланд приостановили применение препарата. Премьер-министр Таиланда, собиравшийся публично привиться в пятницу, чтобы подать премьер согражданам, передумал.



«Я распорядился прекратить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам не опровергнет все сомнения касательно ее безопасности», — заявил болгарский премьер Бойко Борисов.



После смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной приостановили использование вакцины и власти Австрии.



Около 30 человек пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины в Дании. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании.



Между тем ряд государств, включая Британию, Германию, Австралию, Португалию, Южную Корею, Мексику и Филиппины, заявили, что продолжат прививать свое население препаратом AstraZeneca.



В Британии, где миллионы людей уже получили вакцину AstraZeneca, не выявлено ни одного случая тромбоза после прививки.



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