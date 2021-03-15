

После встречи с лидерами оппозиции, Кристиан Даниэльсон встретился с Саломе Зурабишвили

15.03.2021 15:43





После встречи с лидерами оппозиции, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон еще раз встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Встреча продлилась около получаса и завершилась некоторое время назад. Даниэльсон уже покинул резиденцию Атонели.



Напомним, что Кристиан Даниэльсон, который сегодня должен был вернуться в Брюссель, остается в Грузии и продолжает встречи с политическими акторами с целью вывода страны из кризиса.



Напомним и том, что Даниэльсон в первый день приезда в Тбилиси уже встречался с президентом Грузии.



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