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После встречи с лидерами оппозиции, Кристиан Даниэльсон встретился с Саломе Зурабишвили


15.03.2021   15:43


После встречи с лидерами оппозиции, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон еще раз встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча продлилась около получаса и завершилась некоторое время назад. Даниэльсон уже покинул резиденцию Атонели.

Напомним, что Кристиан Даниэльсон, который сегодня должен был вернуться в Брюссель, остается в Грузии и продолжает встречи с политическими акторами с целью вывода страны из кризиса.

Напомним и том, что Даниэльсон в первый день приезда в Тбилиси уже встречался с президентом Грузии.

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