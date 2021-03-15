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Сабанадзе: Визит премьер-министра в Брюссель будет способствовать дальнейшему углублению отношений Грузии с НАТО и ЕС
15.03.2021 15:43
Визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель, в рамках которого грузинская делегация встретиться с руководителями ЕС, Европарламента и НАТО будет способствовать углублению двусторонних отношений и намечанию планов на будущее, - об этом заявила журналистам посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и руководитель миссии Грузии при ЕС Натали Сабанадзе.
По ее информации, в рамках визита Ираклий Гарибашвили примет участие в заседании Совета Грузия-ЕС, на котором будет дана оценка динамике отношений Грузии и Евросоюза.
Особое внимание Сабанадзе акцентировала на встрече с премьер-министром Бельгии.
«Эта встреча весьма важна, поскольку у нас давно не было встречи высокого уровня с представителями правительства Бельгии», - отметила Сабанадзе.
По словам посла, визит грузинской делегации в Брюсель будет содействовать дальнейшей интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
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